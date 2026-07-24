NYT: частые кадровые решения Зеленского демонстрируют его слабость

Частые кадровые перестановки, проводимые Владимиром Зеленским, могут свидетельствовать о слабости его политических позиций. К такому выводу, ссылаясь на мнения аналитиков, пришла газета The New York Times.
В публикации отмечается, что регулярный пересмотр и отмена ранее принятых кадровых решений способны создавать дополнительные риски для страны в условиях продолжающегося конфликта. По мнению экспертов, в такой ситуации государству требуется последовательное и устойчивое руководство.
Кроме того, издание указывает, что стиль управления Зеленского нередко связывают с его прошлым в сфере шоу-бизнеса. Авторы материала считают, что стремление ориентироваться на общественную реакцию может отражаться на принимаемых решениях, а также обращают внимание на оценки, в которых говорится о его неуверенности и склонности к уступкам.
Ранее Зеленский заявил о грядущих кадровых перестановках в рядах ВСУ и поручил новому главнокомандующему Михаилу Драпатому подготовить соответствующие предложения.