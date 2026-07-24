NYT: частые кадровые решения Зеленского демонстрируют его слабость

Кроме того, издание указывает, что стиль управления Зеленского нередко связывают с его прошлым в сфере шоу-бизнеса. Авторы материала считают, что стремление ориентироваться на общественную реакцию может отражаться на принимаемых решениях, а также обращают внимание на оценки, в которых говорится о его неуверенности и склонности к уступкам.