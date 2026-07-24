Российские войска днем 23 июля поразили объекты инфраструктуры порта Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Удары, которые наносят российские военнослужащие, уничтожают военную и экономическую составляющую украинского режима, заявил представитель первой пятерки федерального списка кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму, военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.
Две мирные жительницы получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона в «Максе».
Основные события 24 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.