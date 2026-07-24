Бастрыкин: попавшие в плен наёмники боятся признаться, что воевали за ВСУ

Попавшие в плен наёмники боятся признаться бойцам армии России, что они воевали на стороне ВСУ.
Об этом ТАСС заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений», — подчеркнул председатель СК.
По его словам, наёмники в основном предпочитают говорить, что якобы занимались тыловыми вопросами.
Ранее австралийский наёмник Самуэль Майкл Педрацини, воевавший за ВСУ, был ликвидирован ВС России в ДНР.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше