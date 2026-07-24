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Бастрыкин: попавшие в плен наёмники боятся признаться, что воевали за ВСУ

Попавшие в плен наёмники боятся признаться бойцам армии России, что они воевали на стороне ВСУ.

Источник: RT на русском

Попавшие в плен наёмники боятся признаться бойцам армии России, что они воевали на стороне ВСУ.

Об этом ТАСС заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений», — подчеркнул председатель СК.

По его словам, наёмники в основном предпочитают говорить, что якобы занимались тыловыми вопросами.

Ранее австралийский наёмник Самуэль Майкл Педрацини, воевавший за ВСУ, был ликвидирован ВС России в ДНР.

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