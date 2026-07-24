Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер ВС России гранатами уничтожил два пулеметных расчета ВСУ

Младший сержант ВС РФ Макаров гранатами уничтожил два пулеметных расчета ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Младший сержант российской армии Станислав Макаров незаметно пробрался к огневым точкам ВСУ и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника, сообщило Минобороны РФ.

«Младший сержант Станислав Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Макаров под интенсивным огнем противника и воздействием FPV-дронов выявил два пулеметных расчета, которые мешали продвижению группы.

«Используя рельеф местности, младший сержант Макаров незаметно пробрался к огневым точкам и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника», — добавили в ведомстве.

Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Макарова российская штурмовая группа выполнила поставленную задачу и овладела новыми выгодными рубежами и позициями, отметили в Минобороны.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше