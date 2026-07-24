Офицер ВС России гранатами уничтожил два пулеметных расчета ВСУ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Младший сержант российской армии Станислав Макаров незаметно пробрался к огневым точкам ВСУ и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника, сообщило Минобороны РФ.
«Младший сержант Станислав Макаров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению опорным пунктом противника на одном из важных тактических направлений», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Макаров под интенсивным огнем противника и воздействием FPV-дронов выявил два пулеметных расчета, которые мешали продвижению группы.
«Используя рельеф местности, младший сержант Макаров незаметно пробрался к огневым точкам и ручными гранатами уничтожил два пулеметных расчета противника», — добавили в ведомстве.
Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Макарова российская штурмовая группа выполнила поставленную задачу и овладела новыми выгодными рубежами и позициями, отметили в Минобороны.