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ЕС ввел санкции против певца Маршала и директора «Газпром-медиа холдинга»

ЕС ввел санкции против певца Маршала и директора «Газпром-медиа холдинга» Жарова.

БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Евросоюз ввел санкции в отношении певца Александра Маршала, генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова и генерального директора АНО «Диалог», президента международной ассоциации по фактчекингу GFCN Владимира Табака, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Кроме того, в 21-й пакет санкций попали генеральный директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, облачный провайдер «Бегет» и его сооснователи. Евросоюз попытался обвинить вышеперечисленных лиц в якобы «пропаганде».

Санкции также были введены в отношении российского предпринимателя и поэта Михаила Гуцериева.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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