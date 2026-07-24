ТАСС: в 11 городах Украины прошли протесты из-за отставки Федорова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Протесты из-за отставки министра обороны Михаила Федорова охватили 23 июля не менее 11 городов Украины, следует из подсчетов ТАСС.
Ранее стало известно, что митинги восьмой день подряд проходят в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Харькове и во Львове. По последним данным СМИ, акции протеста также состоялись еще в шести городах: Виннице, Ивано-Франковске, Луцке, Николаеве, Тернополе и Хмельницком.
Новые массовые протесты анонсированы на вечер 24 июля.
14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Владимир Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. При этом украинские политики и СМИ связали отставку министра с еще двумя обстоятельствами. Первое: Федорова поддерживают либеральные западные круги, которые хотят контролировать ситуацию в военной сфере, что неприемлемо для Зеленского. Второй фактор — личная конкуренция: Федоров в последнее время обрел значительный политический вес и высокий рейтинг, а Зеленский не терпит соперников.
16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов, 22 июля новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый. Однако участники «картонного майдана» по-прежнему требуют восстановить Федорова в должности.