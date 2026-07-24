Евросоюз ввел санкции против экс-главы Олимпийского комитета России

Кроме того, рестрикции также введены против экс-главы Олимпийского комитета РФ (2018−2024) Станислава Позднякова и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.
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