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Евросоюз ввел санкции против экс-главы Олимпийского комитета России

Рестрикции также введены против президента Федерации спортивной борьбы РФ Михаила Мамиашвили.

БРЮССЕЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел рестрикции против главы Минспорта России и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза.

Кроме того, рестрикции также введены против экс-главы Олимпийского комитета РФ (2018−2024) Станислава Позднякова и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

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