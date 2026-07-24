Евросоюз ввел санкции против экс-главы Олимпийского комитета России

БРЮССЕЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел рестрикции против главы Минспорта России и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза.