Блокада за блокаду: хуситы открестились от ответственности за новые удары

Заместитель главы МИД правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» Абдель Вахид Абу Рас предупредил, что любая сторона, сотрудничающая с Саудовской Аравией в обход запрета хуситов на судоходство из портов королевства, заплатит «высокую цену». Об этом он заявил йеменскому агентству Saba.
Абу Рас призвал все государства потребовать от своих компаний избегать саудовских портов до получения дальнейших уведомлений. По его словам, это предупреждение снимает с движения ответственность за возможные инциденты.
Он подчеркнул, что власти на севере Йемена действуют по принципу «блокада за блокаду» в отношении Саудовской Аравии. По его утверждению, такая политика соответствует международным нормам и законам. Единственный способ остановить эскалацию, отметил дипломат, — это снятие блокады Эр-Риядом в отношении Йемена.
В среду вечером хуситы сообщили об ударах по саудовским судам в Красном море, нарушившим их запрет на судоходство. Саудовские власти подтвердили нападение на танкер Encelia. В результате атаки на судне возник пожар, пострадавших нет.
Ранее мы писали: Морская организация ООН осудила удары по судам в Красном море.
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