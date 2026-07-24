ЕС ввел санкции против инвестиционного холдинга АФК «Система»

«Пакет мер наносит удар по… ПАО Акционерная финансовая корпорация “Система”, — говорится в документе.
Помимо самого холдинга, в санкционный список также был включен член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков, следует из документа.
АФК «Система» — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.