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ЕС ввел санкции против инвестиционного холдинга АФК «Система»

ЕС ввел санкции против инвестхолдинга АФК «Система» и члена совдиров Евтушенкова.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета рестрикций против России включил в санкционный список инвестиционный холдинг АФК «Система», следует из официального журнала ЕС.

«Пакет мер наносит удар по… ПАО Акционерная финансовая корпорация “Система”, — говорится в документе.

Помимо самого холдинга, в санкционный список также был включен член совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков, следует из документа.

АФК «Система» — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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