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ЕС включил «Интер РАО» в 21-й пакет санкций против России

ЕС включил «Интер РАО» в 21-й пакет антироссийских санкций.

Источник: © РИА Новости

БРЮССЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета санкций против России ввел ограничения в отношении одной из крупнейших в России электроэнергетических компаний «Интер РАО», следует из заявления дипслужбы ЕС.

«Пакет мер наносит удар по… “Интер РАО”- говорится в сообщении службы.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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