ЕС включил «Интер РАО» в 21-й пакет санкций против России

«Пакет мер наносит удар по… “Интер РАО”- говорится в сообщении службы.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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