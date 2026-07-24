Новости СВО 24 июля: ВС РФ освободили Белицкое и прорвали фронт под Запорожьем, Киев паникует из-за ударов России по портам

— Продолжает поступать информация о массовой сдаче в плен солдат противника. После кадровых перестановок в командовании ВСУ многие из тех, кто выбрал вернуться живым, отмечают, что между пленом и службой «мариупольскому садисту» они выбрали плен и не жалеют о своих решениях, — поделился военкор Александр Коц.