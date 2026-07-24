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Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии

Бывшая порноактриса и общественная активистка Алехандра Оманья стала сенатором в Колумбии, она была избрана от коалиции президента Густаво Петро «Исторический пакт».

Источник: Аргументы и факты

Бывшая порноактриса и общественная активистка Алехандра Оманья стала сенатором в Колумбии, она была избрана от коалиции президента Густаво Петро «Исторический пакт».

«Сегодня я — сенатор Республики, и хочу посвятить эту честь каждому, кто вырос вместе со мной, тем, кто был убит парамилитаристами в Вилья-дель-Росарио, всем жертвам, чьи тела были сожжены в кремационных печах Хуан-Фрио», — написала Оманья на своей странице в соцсети X*.

Оманья известна под псевдонимом Амаранта Хэнк. Она снималась в фильмах для взрослых в период с 2017 по 2019 год. После Оманья занялась общественной деятельностью. Кроме того, она работала в средствах массовой информации.

Оманья победила на выборах в регионе Северный Сантандер. В частности, в ходе своей предвыборной кампании она выступала за защиту прав женщин.

Напомним, по данным New York Post, в Канаде противник порно застрелил из ружья двух человек около офиса PornHub.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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