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Косачёв: слова Драпатого демонстрируют пещерную русофобию

Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого демонстрируют пещерную русофобию и тем самым подтверждают обоснованность проведения СВО.

Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого демонстрируют пещерную русофобию и тем самым подтверждают обоснованность проведения СВО.

Об этом ТАСС сказал сенатор Константин Косачёв.

«Пещерная русофобия подобных персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность специальной военной операции», — подчеркнул он.

Ранее Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».

В ООН отказались комментировать заявление Драпатого.

RT собрал всё, что нужно знать о новом главкоме ВСУ.

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