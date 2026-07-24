Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого демонстрируют пещерную русофобию и тем самым подтверждают обоснованность проведения СВО.
Об этом ТАСС сказал сенатор Константин Косачёв.
«Пещерная русофобия подобных персонажей наряду с отсутствием даже начальных признаков образованности и культуры исчерпывающим образом подтверждают и моральную, и нравственную, и гуманистическую обоснованность специальной военной операции», — подчеркнул он.
Ранее Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».
В ООН отказались комментировать заявление Драпатого.
RT собрал всё, что нужно знать о новом главкоме ВСУ.