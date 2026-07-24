Лукьянцев назвал заявление Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду

Лукьянцев призвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека и другие международные правозащитные структуры обратить внимание на системную линию руководства и официальных лиц на Украине, которые допускают расистскую, ксенофобскую и националистическую риторику, запрещенную в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.