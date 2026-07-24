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Лукьянцев назвал заявление Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду

Оскорбительные высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о россиянах в очередной раз доказывают нацистскую сущность киевского режима. Об этом в четверг, 23 июля, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Оскорбительные высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о россиянах в очередной раз доказывают нацистскую сущность киевского режима. Об этом в четверг, 23 июля, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

— Сегодняшние лозунги главы ВСУ — не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, — написал он в Telegram-канале.

Лукьянцев призвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека и другие международные правозащитные структуры обратить внимание на системную линию руководства и официальных лиц на Украине, которые допускают расистскую, ксенофобскую и националистическую риторику, запрещенную в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее Михаил Драпатый назвал жителей Донецкой и Луганской Народных Республик «несознательным населением», которое «хочет халявы и не хочет работать». Он добавил, что жители Донбасса являются «отрыжкой Советского Союза», среди которых в основном «переселенцы и криминальные элементы».

Россияне же, по его мнению, — это не соседи, а «нация с руководством, которая не имеет права на существование».

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