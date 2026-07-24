Фальшивые доллары и евро в России почти исчезли

По итогам второго квартала 2026 года наибольшее количество выявленных подделок пришлось на доллары США — 73 штуки. Их число стало минимальным за весь период наблюдений с 2010 года. А в сравнении с первым кварталом количество фальшивых долларов сократилось в 1,5 раза.