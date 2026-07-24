Лукьянцев назвал слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил, что оскорбительные слова нового украинского главкома Михаила Драпатого о россиянах доказывают нацистскую сущность киевского режима.
«Сегодняшние лозунги главы ВСУ — не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида», — подчеркнул он в Telegram.
Ранее сенатор Константин Косачев сказал, что слова Драпатого демонстрируют пещерную русофобию.
Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».
В ООН отказались комментировать заявление Драпатого.
RT собрал всё, что нужно знать о новом главкоме ВСУ.