Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукьянцев назвал слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил, что оскорбительные слова нового украинского главкома Михаила Драпатого о россиянах доказывают нацистскую сущность киевского режима.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил, что оскорбительные слова нового украинского главкома Михаила Драпатого о россиянах доказывают нацистскую сущность киевского режима.

«Сегодняшние лозунги главы ВСУ — не что иное, как прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида», — подчеркнул он в Telegram.

Ранее сенатор Константин Косачев сказал, что слова Драпатого демонстрируют пещерную русофобию.

Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».

В ООН отказались комментировать заявление Драпатого.

RT собрал всё, что нужно знать о новом главкоме ВСУ.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше