Telegraph: саудовский принц умер в отеле Лондона от наркотиков и алкоголя

Судмедэкспертиза обнаружила в его организме потенциально смертельные дозы запрещенных веществ и транквилизаторов, а также высокую концентрацию алкоголя. Согласно записям камер видеонаблюдения, в день смерти принц был в номере один. Как сообщила помощник коронера Джин Харкин, эксперты исключили версию об убийстве. Склонным к суициду его также не посчитали.