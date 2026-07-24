Бастрыкин: ущерб от действий ВСУ превысил 1 трлн рублей

Общая сумма ущерба от действий украинских боевиков в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах составляет более 1 трлн рублей.
Об этом ТАСС заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 млрд рублей», — сообщил председатель СК.
По словам Бастрыкина, работа по установлению ущерба продолжается.
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