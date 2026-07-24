Сюрприз на митинге: участник копировал Трампа и попал в кадр трансляции

На митинге Дональда Трампа в Джорджии один из участников начал копировать движения президента США. Об этом пишет пресса, отмечая, что эпизод попал в трансляцию и быстро разлетелся по соцсетям.
Инцидент произошел 22 июля во время выступления Трампа в Wheeler High School в городе Мариетта. Мужчина, стоявший позади президента, синхронно повторял его жесты, качал головой и изображал характерную мимику. На кадрах видно, что в отдельные моменты он беззвучно воспроизводил фразы, которые произносил глава государства.
Выступление длилось около 74 минут. За это время участник митинга, одетый в костюм с красным галстуком, продолжал свою импровизированную пародию. Реакция зрителей была разной: часть людей улыбалась, другие почти не обращали внимания на происходящее. Сам Трамп, судя по записи, не замечал действий мужчины за своей спиной.
Позже этот участник показал табличку, которая рекламировала программу инвестиционных счетов для детей под названием Trump Accounts. Видео быстро распространилось в соцсетях и попало в материалы мировых СМИ. Пользователи назвали неизвестного «величайшим пародистом», отмечая, что он сумел на короткое время отвлечь внимание публики от президента.
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