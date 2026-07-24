Сюрприз на митинге: участник копировал Трампа и попал в кадр трансляции

Выступление длилось около 74 минут. За это время участник митинга, одетый в костюм с красным галстуком, продолжал свою импровизированную пародию. Реакция зрителей была разной: часть людей улыбалась, другие почти не обращали внимания на происходящее. Сам Трамп, судя по записи, не замечал действий мужчины за своей спиной.