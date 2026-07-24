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Дворкович приостановил работу на посту президента FIDE из-за санкций ЕС

Президент Международной шахматной федерации обжалует санкции Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что временно приостановил исполнение своих полномочий после введения против него санкций Европейского союза.

«Эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию FIDE, я принял решение добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей», — цитирует его пресс-служба федерации.

При этом Дворкович добавил, что не согласен с решением Евросоюза и намерен добиваться его отмены всеми возможными способами. Глава FIDE назвал ограничения незаконными и несправедливыми.

Ранее KP.RU сообщал, что ЕС расширил санкционный список, включив в него ряд российских физических лиц. Под ограничения попали основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков и зампред Банка России Сергей Белов.

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