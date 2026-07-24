Дворкович приостановил исполнение полномочий президента FIDE из-за санкций ЕС

Аркадий Дворкович по своему решению приостановил исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE) в связи с санкциями ЕС.
Об этом говорится в заявлении на портале организации.
«Совет FIDE принял и утвердил решение Аркадия Дворковича приостановить осуществление своих прав, обязанностей и полномочий в качестве президента организации», — сообщается в публикации.
Ранее Евросоюз раскрыл имена лиц, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций — в список вошёл Дворкович.
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