Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дворкович приостановил исполнение полномочий президента FIDE из-за санкций ЕС

Аркадий Дворкович по своему решению приостановил исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE) в связи с санкциями ЕС.

Аркадий Дворкович по своему решению приостановил исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE) в связи с санкциями ЕС.

Об этом говорится в заявлении на портале организации.

«Совет FIDE принял и утвердил решение Аркадия Дворковича приостановить осуществление своих прав, обязанностей и полномочий в качестве президента организации», — сообщается в публикации.

Ранее Евросоюз раскрыл имена лиц, которые вошли в 21-й пакет антироссийских санкций — в список вошёл Дворкович.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше