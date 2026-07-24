ЕС ввел санкции против производителей дронов «Гортензия» и «Ветерок»

«ООО “КБ ЛИС”, также известное как Конструкторское бюро “Гортензия”, является российским производителем БПЛА. Его основной продукцией являются боевые FPV-дроны серии “Гортензия” — “Гортензия-7” и “Гортензия-10”, которые активно применяются российскими войсками на Украине с 2022 года. Данные системы выпускаются серийно, а объемы их производства достигают 3 тыс. единиц в месяц. ООО “Энгельсское приборостроительное объединение “Сигнал” является разработчиком и производителем комплектующих, в том числе для вооружения и авиационной промышленности. В частности, компания участвует в производстве оптико-электронной системы наведения “Отблеск-У” для ракет Х-101”, — следует из постановления ЕС.