ЕС ввел санкции против производителей дронов «Гортензия» и «Ветерок»

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против основателя ООО «АСФПВ» Дениса Мерзликина, чья компания производит беспилотники линейки «Ветерок», конструкторского бюро «Гортензия», производящего одноименные FPV-дроны, фирмы «Ротор», производящей катапульты для запуска БПЛА, а также приборостроительного объединения «Сигнал». Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза.
Из материала следует, что Мерзликин якобы угрожает безопасности Украины, поскольку дроны, производимые его компанией, поставляются в Вооруженные силы РФ. «Денис Мерзликин является основателем и директором ООО “АСФПВ” — российской компании, производящей беспилотные летательные аппараты (“Ветерок 7”, “Ветерок 10” и “Ветерок 13”), детекторы дронов (“Горн”) и оптоволоконных катушек для ВС РФ», — следует из постановления.
Также там отмечается, что конструкторское бюро «Гортензия» и Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» также оказывают поддержку ВС России в зоне СВО.
«ООО “КБ ЛИС”, также известное как Конструкторское бюро “Гортензия”, является российским производителем БПЛА. Его основной продукцией являются боевые FPV-дроны серии “Гортензия” — “Гортензия-7” и “Гортензия-10”, которые активно применяются российскими войсками на Украине с 2022 года. Данные системы выпускаются серийно, а объемы их производства достигают 3 тыс. единиц в месяц. ООО “Энгельсское приборостроительное объединение “Сигнал” является разработчиком и производителем комплектующих, в том числе для вооружения и авиационной промышленности. В частности, компания участвует в производстве оптико-электронной системы наведения “Отблеск-У” для ракет Х-101”, — следует из постановления ЕС.
В тексте, опубликованном в «Официальном журнале» Евросоюза, отмечается, что научно-производственная фирма (НПФ) «Ротор» также оказывает поддержку российской армии в ходе боевых действий на Украине. «ООО НПФ “Ротор” специализируется на производстве и поставках пневматических катапульт, а также на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. Компания производит и поставляет пневматические катапульты, устанавливаемые на пусковые установки ударных БПЛА одноразового применения (дронов-камикадзе) “Гарпия-А1”, — говорится в постановлении.
Ограничения против российского военно-промышленного комплекса были введены в рамках рамках 21-го пакета антироссийских санкций ЕС.
В новость внесена правка (0:56 мск) — передается повторно с исправлением фамилии, верно — Мерзликин.