Эстонская Rannarootsi не станет удалять скандальную рекламу о жарке лука

Из-за рекламы с луком разгорелся скандал. На постере двое мужчин с украинскими флажками на футболках жарят лук. Картинка сопровождалась надписью: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». Луковицами в Эстонии пренебрежительно называют местных русских — считается, что именно русские староверы принесли в Эстонию лук.