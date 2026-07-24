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Эстонская Rannarootsi не станет удалять скандальную рекламу о жарке лука

Производитель мясопродуктов Rannarootsi из Эстонии не будет удалять скандальную рекламу о жарке лука, в которой потребители увидели русофобию.

Источник: RT на русском

Производитель мясопродуктов Rannarootsi из Эстонии не будет удалять скандальную рекламу о жарке лука, в которой потребители увидели русофобию.

Об этом сообщает ERR.

«Она (реклама. — RT) уже живёт своей жизнью. Какой смысл сейчас её удалять?» — цитирует СМИ исполнительного директора компании.

Из-за рекламы с луком разгорелся скандал. На постере двое мужчин с украинскими флажками на футболках жарят лук. Картинка сопровождалась надписью: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». Луковицами в Эстонии пренебрежительно называют местных русских — считается, что именно русские староверы принесли в Эстонию лук.