Эстонская Rannarootsi не станет удалять скандальную рекламу о жарке лука

Производитель мясопродуктов Rannarootsi из Эстонии не будет удалять скандальную рекламу о жарке лука, в которой потребители увидели русофобию.
Об этом сообщает ERR.
«Она (реклама. — RT) уже живёт своей жизнью. Какой смысл сейчас её удалять?» — цитирует СМИ исполнительного директора компании.
Из-за рекламы с луком разгорелся скандал. На постере двое мужчин с украинскими флажками на футболках жарят лук. Картинка сопровождалась надписью: «Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий». Луковицами в Эстонии пренебрежительно называют местных русских — считается, что именно русские староверы принесли в Эстонию лук.