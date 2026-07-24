Западный журнал назвал «Адмирала Нахимова» лидером по вооружению

Западный журнал Military Watch Magazine назвал российский крейсер «Адмирал Нахимов» самым тяжеловооружённым надводным кораблём в мире. Об этом пишет издание, отмечая длительный ремонт и масштабную модернизацию судна.
По данным MWM, крейсер проходил восстановление почти три десятилетия. Журнал подчёркивает, что это крупнейший и наиболее оснащённый надводный боевой корабль, который более десяти лет модернизировали для повышения боевых возможностей российского флота.
В материале говорится, что на испытаниях специалисты проверяли обновлённые системы корабля. На борту установили новое вооружение, датчики, улучшённые силовые установки и современное оборудование.
Отдельно отмечается мнение доктора военных наук капитана I ранга запаса Константина Сивкова. Он заявил, что ключевым преимуществом тяжёлого атомного ракетного крейсера стало большое количество пусковых ячеек, которые позволяют размещать противокорабельные и многоцелевые крылатые ракеты. По этому параметру, подчеркнул эксперт, корабль превосходит любого противника.
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