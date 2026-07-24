Пародия на Трампа во время митинга стала вирусной в соцсетях

Во время выступления президента США Дональда Трампа на митинге в штате Джорджия один из зрителей, находившийся прямо за его спиной, начал копировать мимику и жесты американского лидера. Попавшие на видео кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкий интерес пользователей.