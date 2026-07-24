Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пародия на Трампа во время митинга стала вирусной в соцсетях

Один из участников митинга в Джорджии спародировал Дональда Трампа во время его выступления.

Источник: Аргументы и факты

Во время выступления президента США Дональда Трампа на митинге в штате Джорджия один из зрителей, находившийся прямо за его спиной, начал копировать мимику и жесты американского лидера. Попавшие на видео кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкий интерес пользователей.

Как отмечает The Daily Beast, мужчина в костюме с красным галстуком синхронно повторял движения Трампа, периодически отвлекаясь на разговоры с соседями. Издание назвало его выступление яркой и очень точной пародией.

По данным газеты, необычный эпизод произошел во время продолжительной речи президента, посвященной ситуации вокруг Ирана. Авторы публикации также обратили внимание, что часть присутствовавших на митинге зрителей выглядела не слишком заинтересованной происходящим, общаясь между собой или пользуясь мобильными телефонами.

Ранее сообщалось, что оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше