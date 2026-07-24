Пародия на Трампа во время митинга стала вирусной в соцсетях

Во время выступления президента США Дональда Трампа на митинге в штате Джорджия один из зрителей, находившийся прямо за его спиной, начал копировать мимику и жесты американского лидера. Попавшие на видео кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкий интерес пользователей.
Как отмечает The Daily Beast, мужчина в костюме с красным галстуком синхронно повторял движения Трампа, периодически отвлекаясь на разговоры с соседями. Издание назвало его выступление яркой и очень точной пародией.
По данным газеты, необычный эпизод произошел во время продолжительной речи президента, посвященной ситуации вокруг Ирана. Авторы публикации также обратили внимание, что часть присутствовавших на митинге зрителей выглядела не слишком заинтересованной происходящим, общаясь между собой или пользуясь мобильными телефонами.
Ранее сообщалось, что оператора телесуфлера Трампа отстранили от работы из-за ставок.