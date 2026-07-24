Журналист Херш назвал ложью слова Трампа об уязвимости избирательной системы США

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Многие заявления президента США Дональда Трампа об уязвимости американской избирательной системы были неправдой. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники.
«Вызвавшая недоумение [слушателей] речь президента Дональда Трампа о якобы существующих уязвимостях в системе федеральных выборов в США — большая часть из сказанного им была ложью — была продиктована опросами общественного мнения, результаты которых стабильно свидетельствуют о том, что Республиканская партия с большим отрывом уступит большинство в Палате представителей [Конгресса], и ее положение в Сенате также под угрозой», — пишет Херш.
Журналист объяснил, что если демократы по итогам промежуточных выборов в ноябре обеспечат себе большинство в обеих палатах, то «Конгресс, скорее всего, немедленно станет добиваться импичмента президента». «Конечно, пока об этих намерениях вслух не говорят, но страсти уже кипят», — отметил Херш.
Американский лидер 16 июля выступил с телеобращением к согражданам. Трамп заявил, что избирательная система США как никогда ранее уязвима для атак хакеров и иностранного вмешательства. Он выступил с утверждением, что Россия и Китай входят в число «противников США», пытающихся влиять на американские выборы.