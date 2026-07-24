Журналист Херш назвал ложью слова Трампа об уязвимости избирательной системы США

«Вызвавшая недоумение [слушателей] речь президента Дональда Трампа о якобы существующих уязвимостях в системе федеральных выборов в США — большая часть из сказанного им была ложью — была продиктована опросами общественного мнения, результаты которых стабильно свидетельствуют о том, что Республиканская партия с большим отрывом уступит большинство в Палате представителей [Конгресса], и ее положение в Сенате также под угрозой», — пишет Херш.