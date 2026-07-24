Марочко заявил об ухудшении ситуации для ВСУ на добропольском участке

«С освобождением населенного пункта Белицкое наши военнослужащие подровняли линию боевого соприкосновения, полностью взяли под контроль участок дороги Родинское — Новый Донбасс. Следовательно, это усугубило ситуацию для украинских боевиков на добропольском направлении», — сказал он.