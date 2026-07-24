Марочко заявил об ухудшении ситуации для ВСУ на добропольском участке

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Освобождение армией РФ Белицкого в ДНР усугубляет ситуацию для Вооруженных сил Украины на добропольском участке, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«С освобождением населенного пункта Белицкое наши военнослужащие подровняли линию боевого соприкосновения, полностью взяли под контроль участок дороги Родинское — Новый Донбасс. Следовательно, это усугубило ситуацию для украинских боевиков на добропольском направлении», — сказал он.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое в ДНР.
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