Американец передразнил Трампа прямо у него за спиной

На митинге в штате Джорджия один из присутствующих спародировал президента США Дональда Трампа в ходе его выступления. Видео, на котором видно, как участник мероприятия, сидящий непосредственно за спиной президента, имитирует его жесты, быстро распространилось в соцсетях.
Как сообщает издание The Daily Beast, пока американский лидер подробно излагал свою позицию по Ирану, неизвестный мужчина в костюме и красном галстуке пытался максимально точно воспроизвести манеры и жесты Трампа. Пародист активно копировал мимику и жестикуляцию президента.
Издание характеризует пародию как «жесткую» и «саркастичную».
Ранее Трамп заявил, что Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров, и продолжает сопротивляться давлению со стороны США, несмотря на ощутимые удары.