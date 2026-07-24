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Американец передразнил Трампа прямо у него за спиной

Один из участников митинга в Джорджии спародировал Трампа во время его выступления.

Источник: Аргументы и факты

На митинге в штате Джорджия один из присутствующих спародировал президента США Дональда Трампа в ходе его выступления. Видео, на котором видно, как участник мероприятия, сидящий непосредственно за спиной президента, имитирует его жесты, быстро распространилось в соцсетях.

Как сообщает издание The Daily Beast, пока американский лидер подробно излагал свою позицию по Ирану, неизвестный мужчина в костюме и красном галстуке пытался максимально точно воспроизвести манеры и жесты Трампа. Пародист активно копировал мимику и жестикуляцию президента.

Издание характеризует пародию как «жесткую» и «саркастичную».

Ранее Трамп заявил, что Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров, и продолжает сопротивляться давлению со стороны США, несмотря на ощутимые удары.

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