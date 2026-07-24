Американец передразнил Трампа прямо у него за спиной

На митинге в штате Джорджия один из присутствующих спародировал президента США Дональда Трампа в ходе его выступления. Видео, на котором видно, как участник мероприятия, сидящий непосредственно за спиной президента, имитирует его жесты, быстро распространилось в соцсетях.