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Патрушев вручил губернатору Камчатки медаль «За отличие в морской деятельности»

Председатель Морской коллегии РФ наградил Владимира Солодова за большой вклад в реализацию национальной морской политики на арктическом направлении.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки на Камчатку провел встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. В ходе мероприятия глава региона был удостоен медали Морской коллегии РФ «За отличие в морской деятельности», сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Награда вручена за большой вклад в реализацию национальной морской политики на арктическом направлении, а также за организацию мероприятий, приуроченных к 500-летию начала российской истории освоения Северного морского пути», — говорится в сообщении.

Солодов доложил Патрушеву о возобновлении работы в регионе Морского совета. Этот орган был перезапущен зимой этого года и выполняет функции координатора взаимодействия между региональными органами исполнительной власти, федеральными ведомствами и органами местного самоуправления.

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