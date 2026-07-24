Политолог Еловский посоветовал Драпатому подучить историю

«Такое заявление — это показатель очень низкого образовательного уровня и уровня компетенции руководства Украины, — отметил эксперт. — Драпатому следовало бы хорошо подучить историю, тогда бы он точно знал, что все те исторические деятели, кто рассуждал, как он, закончили свои дни крайне печально: либо на трибунале, либо и вовсе в могиле».