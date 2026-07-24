Политолог Еловский посоветовал Драпатому подучить историю

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Русофобские заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого хорошо показывают интеллектуальный уровень украинского режима и ярко демонстрируют, зачем понадобилось проводить СВО, заявил ТАСС политолог Дмитрий Еловский.
Ранее Драпатый назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».
«Такое заявление — это показатель очень низкого образовательного уровня и уровня компетенции руководства Украины, — отметил эксперт. — Драпатому следовало бы хорошо подучить историю, тогда бы он точно знал, что все те исторические деятели, кто рассуждал, как он, закончили свои дни крайне печально: либо на трибунале, либо и вовсе в могиле».
Генерацию подобных глупостей, продолжил Еловский, можно было бы предотвратить, обладай Драпатый каплей управленческого мышления, а украинская элита — малейшим осознанием исторической общности и опытом государственности. «Но в том-то и проблема, что украинское государство не прошло большой этап становления, обретения собственного суверенитета, осознания себя как нации», — подчеркнул политолог.
«Собственно, господин Драпатый объяснил всем, почему мы начали специальную военную операцию — чтобы таких Драпатых на Украине не было», — заключил собеседник агентства.