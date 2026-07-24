WP: аппарат директора Нацразведки США сократил около 200 сотрудников

Аппарат директора Нацразведки Соединённых Штатов с начала июня текущего года сократил около 200 сотрудников, сообщает The Washington Post.
Издание ссылается на информацию, которую Белый дом направил в Конгресс США.
«Сокращения в аппарате директора Нацразведки в последние несколько недель оказались масштабнее, чем было известно прежде. Общее число сотрудников по сравнению с началом второго президентского срока Дональда Трампа, когда оно составляло около двух тысяч, сократилось почти вдвое», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что сотрудники аппарата директора Нацразведки США сокращены или переведены на другие должности.
Напомним, по данным CNN, массовые увольнения в Нацразведке Соединённых Штатов начались после назначения исполняющим обязанности главы ведомства Уильяма Пулте. Автор отметил, что свой первый рабочий день в новой должности он попросил предоставить список сотрудников, которых следует отправить в отставку.