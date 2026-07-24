WP: аппарат директора Нацразведки США сократил около 200 сотрудников

«Сокращения в аппарате директора Нацразведки в последние несколько недель оказались масштабнее, чем было известно прежде. Общее число сотрудников по сравнению с началом второго президентского срока Дональда Трампа, когда оно составляло около двух тысяч, сократилось почти вдвое», — говорится в сообщении.