Вучич считает, что у Сербии нет альтернативы вступлению в Евросоюз

«Европейский путь — наша стратегическая цель, других путей для нас нет», — сказал Вучич в беседе с генеральным директором австрийского издания Die Presse Райнером Новаком. «Это означает, что мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами. Вот и все. Вывод прост», — приводит слова Вучича пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.