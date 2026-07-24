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Вучич считает, что у Сербии нет альтернативы вступлению в Евросоюз

Президент республики отметил, что этот путь означает тесное сотрудничество со всеми странами-кандидатами.

БЕЛГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич полагает, что у Белграда нет других путей, кроме вступления в Евросоюз.

«Европейский путь — наша стратегическая цель, других путей для нас нет», — сказал Вучич в беседе с генеральным директором австрийского издания Die Presse Райнером Новаком. «Это означает, что мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами. Вот и все. Вывод прост», — приводит слова Вучича пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.

Ранее президент Сербии высказал предположение, что его страна в ближайшее время не станет членом Евросоюза, поскольку ЕС не сможет принимать в свой состав новые государства в ближайшие несколько лет.

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