Вучич заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества Сербии с Украиной

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что не видит причин для Белграда отказываться от сотрудничества с Киевом.
Об этом он сказал гендиректору Die Presse Райнеру Новаку.
«Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него. Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной», — цитирует президента Сербии пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.
Ранее Вучич не подписал антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который прошёл в Киеве.
Президент Сербии посетил Киев, где была запланирована его встреча с Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому через Вучича.