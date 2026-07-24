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Вучич заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества Сербии с Украиной

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что не видит причин для Белграда отказываться от сотрудничества с Киевом.

Источник: RT на русском

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что не видит причин для Белграда отказываться от сотрудничества с Киевом.

Об этом он сказал гендиректору Die Presse Райнеру Новаку.

«Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него. Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной», — цитирует президента Сербии пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.

Ранее Вучич не подписал антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита Украины и стран Юго-Восточной Европы, который прошёл в Киеве.

Президент Сербии посетил Киев, где была запланирована его встреча с Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не передавала никаких посланий Владимиру Зеленскому через Вучича.

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