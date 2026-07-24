Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Львова-Белова: РФ передаст Украине четырех детей для воссоединения с семьями

Россия и Украина продолжают процесс воссоединения детей с родственниками.

Источник: Комсомольская правда

Россия в ближайшее время передаст Украине четырех детей для воссоединения с родственниками. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Сейчас к переезду к родственникам на Украине готовы четыре ребенка, в России все они проживают со своими близкими — тетей, бабушкой, дедушкой, крестной. Воссоединения состоятся в ближайшее время», — сказала она «Известиям».

Львова-Белова уточнила, что на Украине троих из них ожидают матери, еще одного ребенка — сестра. По ее словам, процесс возвращения детей проходит при содействии первой леди США Меланьи Трамп и Международного комитета Красного Креста.

Ранее KP.RU сообщал, что пять жителей Курской области, захваченные в плен в 2024 году, вернулись на родину. На белорусской границе их встретили уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, сотрудники комитета региональной безопасности и медики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше