«Не сошлись во мнении»: как Европа пытается обзавестись новейшими ударными беспилотными комплексами

В Германии не могут определиться, какие ударные беспилотники закупать и как их модифицировать, а изначальные сроки реализации программы рискуют сильно сдвинуться, пишут СМИ со ссылкой на документы Минобороны. Вопросом создания ударных БПЛА озадачились и в Великобритании. Так, компания BAE представила проект беспилотного истребителя Brontanax. Ожидается, что он будет готов к лётным испытаниям в 2027 году. О стремлении усилить беспилотное направление на уровне всего альянса ранее заявил генсек НАТО Марк Рютте. По мнению экспертов, разработки ударных дронов в странах НАТО — фактор риска для России, однако Москве есть чем ответить в случае угрозы.
Германия хочет обзавестись собственным парком беспилотных боевых самолётов к 2029 году, однако разногласия внутри Минобороны ФРГ грозят сорвать эти планы, сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы ведомства.
«Германия стремится приобрести боевые дроны с реактивным двигателем многоразового использования, способные нести оружие, датчики или средства РЭБ в условиях хорошо защищённого воздушного пространства. В отличие от небольших одноразовых БПЛА, широко используемых на Украине, эти дроны предназначены для многократного применения и в перспективе могут использоваться наряду с пилотируемыми истребителями, такими как Eurofighter и F-35», — говорится в публикации.
Однако, как подчёркивают журналисты, планируемый Берлином срок поставки новой техники далёк от заявленной цели.
«В итоговом внутреннем меморандуме, подготовленном для статс-секретаря по вопросам вооружений Йенса Плётнера сотрудниками отдела планирования министерства до того, как он принял решение о дальнейших шагах, делается вывод, что цель на 2029 год уже недостижима, и рекомендуется перенести её сроки», — сообщает Politico.
Вопрос возможностей.
Главной сложностью для Берлина стал выбор конкретной авиационной платформы. Как отмечается в материале Politico, немецкие военные рассматривают несколько вариантов.
«Чиновники не могут прийти к единому мнению о том, что лучше: закупить австралийские MQ-28 Ghost Bat в качестве временной меры, пока дорабатываются европейские проекты, или сначала провести конкурс, чтобы дать немецким и европейским разработчикам больше времени на создание собственных проектов», — говорится в публикации.
Напомним, Boeing Australia MQ-28 Ghost Bat является дальним ударным беспилотником, который, как заявляется, обладает схожими с истребителем боевыми возможностями. В материалах производителя сообщается, что летательный аппарат имеет дальность полёта более 3,5 тыс. км и способен разгоняться до 0,9 Маха.
В июне 2026 года Ghost Bat принимал участие в учениях США Valiant Shield в западной части Тихого океана.
Кроме того, Германия изучает детище немецкого стартапа Helsing and Hensoldt — CA-1 Europa, а также беспилотник XQ-58 Valkyrie от Kratos.
Однако, как подчёркивает Politico, ни один из трёх дронов не соответствует требованиям Минобороны ФРГ в полной мере, а собственные разработки ещё не доведены до ума.
Boeing Australia MQ-28 Ghost Bat.
Legion-Media.
© Alireza Boeini.
Вариант временной покупки и доработки беспилотников Ghost Bat представители инновационного отдела Минобороны Германии назвали «единственным реалистичным способом» решить вопрос ударных дронов до 2029 года.
«Согласно этому предложению, компания Boeing и немецкий производитель оружия Rheinmetall договорились изучить возможность адаптации самолёта MQ-28 под требования Германии и его частичного производства в стране», — говорится в публикации Politico.
В свою очередь, в меморандуме о планировании военных закупок предлагается другой вариант. По данным издания, сначала Минобороны должно провести конкурс между производителями БПЛА, а затем заняться закупкой техники.
«Проблема — в сроках. Поскольку конкурс начнётся не раньше 2027 года, чиновники министерства пришли к выводу, что к 2029 году невозможно будет выбрать победителя, адаптировать самолёт и ввести его в эксплуатацию, хотя Германия всё равно будет стремиться выполнить требование НАТО к 2035 году», — сообщает Politico.
Между тем в ФРГ уделяют повышенное внимание и более простым ударным беспилотникам. Так, в феврале 2026 года агентство Reuters сообщало, что правительство Германии собирается в ускоренном темпе закупить беспилотники и барражирующие боеприпасы у компаний Helsing и Stark Defence на €536 млн.
Эти планы, как уточняет Reuters, являются частью более масштабной рамочной сделки на €4,3 млрд.
«Изначально дроны предназначены для поддержки 45-й танковой бригады Германии, дислоцированной в Литве. Согласно документам, контракты с двумя компаниями рассчитаны на семь лет. Первую партию планируется поставить к началу 2027 года», — говорится в публикации.
План Великобритании.
Вопросом создания и постановки на боевое дежурство ударных беспилотников занимаются и в Великобритании. В частности, в рамках проходящего авиационного салона Фарнборо английская компания BAE Systems представила проект беспилотного истребителя Brontanax.
«Компания BAE разработала Brontanax совместно с Королевскими военно-воздушными силами в рамках проекта, стартовавшего в 2022 году. На объекте в Уортоне на северо-западе Англии уже собран один такой самолёт. По словам представителей BAE, он может поступить на вооружение к 2030 году», — сообщает издание Defense News.
Военнослужащие НАТО.
Legion-Media.
© Vincent Jannink / ANP / Sipa USA.
Уточняется, что первый самолёт будет готов к лётным испытаниям в следующем году. Стоимость одного борта оценивается примерно в $25 млн.
«По мере повышения уровня глобальной угрозы и на фоне перевооружения западных стран руководители оборонных ведомств заявляют, что урок конфликта на Украине очевиден: странам необходимо контролировать небо, чтобы избежать позиционной войны на истощение в украинском стиле, а для этого необходимо наращивать мощь военно-воздушных сил», — подчёркивается в публикации Defense News.
Подобно Берлину, Лондон усиливает и оперативное беспилотное направление. В частности, речь идёт о подготовке к вероятному противостоянию с Россией.
Так, в рамках недавних учений Королевские ВВС отработали сценарий нанесения удара беспилотником Nyan по Санкт-Петербургу с территории Эстонии. Об этом изданию The Sun рассказали британские военные.
«На учениях мы проверили, сможет ли он (дрон. — RT) добраться отсюда до Санкт-Петербурга. Всё зависит от противовоздушной обороны противника и средств радиоэлектронной борьбы, от которых зависит, насколько нам придётся изворачиваться», — приводит The Sun слова британского военнослужащего.
Издание уточняет, что учения проводились на военной базе Тапа в Эстонии, которая находится в 240 км от Санкт-Петербурга, а также от базы ВМФ РФ в Кронштадте и аэродрома Левашово.
По словам бывшего министра обороны Соединённого Королевства Дэна Джарвиса, таким образом Лондон демонстрирует решимость по сдерживанию РФ. «Мы очень тщательно подошли к вопросу правильного сочетания средств. Мы полны решимости предоставить самое надёжное средство сдерживания в самой смертоносной и эффективной комплектации из всех доступных», — сказал Джарвис.
О стремлении усилить беспилотное направление на уровне всего НАТО в начале июля заявил генсек организации Марк Рютте в ходе Индустриального форума альянса в Анкаре.
«Сегодня мы запускаем инициативу NATO Drone Edge. В рамках этой инициативы союзники инвестируют более $40 млрд в возможности в области беспилотников и противодействия им в течение следующих пяти лет», — цитирует Рютте РИА Новости.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
AP.
© Hussein Malla.
По его словам, союзники договорились значительно увеличить подготовку специалистов для эксплуатации таких систем.
«Союзники также обязуются к концу 2027 года подготовить в пять раз больше операторов беспилотников в своих вооружённых силах», — сказал генсек НАТО.
Фактор СВО.
Эксперты сошлись во мнении, что ключевым фактором особого внимания европейцев к беспилотным технологиям стали результаты их применения в рамках СВО.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что возникшая в Германии путаница обусловлена переоценкой роли БПЛА и попыткой быстро получить универсальное решение.
«Начинают путаться, какие беспилотники лучше всего. Тактические, дальние или с искусственным интеллектом, например. Изначально они хотели получить чёткое определение, какие беспилотники будут строить для себя. Но, видимо, не сошлись во мнении и в цене», — сказал эксперт.
Со своей стороны, военный эксперт Александр Хроленко отметил, что планы Запада не стоит недооценивать. По его словам, несмотря на общий скептицизм, в конечном счёте разработки НАТО являются фактором риска для России.
«У них много программ, но, скажем прямо, большинство их планов нереализуемы в силу целого ряда причин. От экономики до нехватки производственных мощностей. Однако подчеркну, что это в любом случае создаёт проблемы и риски для безопасности России», — пояснил Хроленко.
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» полка противовоздушной обороны в Феодосии.
РИА Новости.
© Сергей Мальгавко.
Эксперты подчеркнули, что в случае необходимости Россия готова дать адекватный ответ на новые воздушные угрозы.
«За последнее время Москва пересмотрела свою стратегию в области противовоздушной обороны и наметила несколько направлений, которые практически закроют всё небо от любого вида угроз. В первую очередь за счёт новейших комплексов ПВО широкого спектра», — резюмировал Алексей Леонков.