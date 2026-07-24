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Трамп пообещал использовать иранские активы для компенсации ущерба судам

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что использует иранские замороженные активы для компенсации ущерба судам и грузам.

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что использует иранские замороженные активы для компенсации ущерба судам и грузам.

«Весь и любой ущерб, причинённый судам, грузам или чему-либо относящемуся к ним, будет оплачиваться из иранских средств, находящихся и контролируемых США. Этот ущерб может оказаться очень существенным, но тем не менее это справедливый и оправданный шаг», — сообщил он в Truth Social.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что США предложили Тегерану активы за отказ от претензий на Ормузский пролив.

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