Четыре российских аэропорта попали под санкции ЕС: введен запрет на транзакции

Согласно документу, ограничения коснулись московского аэропорта Шереметьево, аэропорта Ульяновск-Восточный, аэропорт им. Платова в Ростове-на-Дону и воздушной гавани Минеральных Вод.
В Брюсселе считают эти аэропорты объектами, имеющими «логистическое значение» для проведения российской специальной военной операции на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз ввел санкции в отношении 170 российских организаций и 48 физических лиц. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные ограничения являются незаконными, так как они не подтверждались ООН.
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