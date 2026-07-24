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Четыре российских аэропорта попали под санкции ЕС: введен запрет на транзакции

ЕС ввел санкции против Шереметьево и еще трех российских аэропортов.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций ввел запрет на проведение любых транзакций с четырьмя российскими аэропортами. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета ЕС.

Согласно документу, ограничения коснулись московского аэропорта Шереметьево, аэропорта Ульяновск-Восточный, аэропорт им. Платова в Ростове-на-Дону и воздушной гавани Минеральных Вод.

В Брюсселе считают эти аэропорты объектами, имеющими «логистическое значение» для проведения российской специальной военной операции на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз ввел санкции в отношении 170 российских организаций и 48 физических лиц. Президент России Владимир Путин отмечал, что западные ограничения являются незаконными, так как они не подтверждались ООН.

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