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ЕС ввёл санкции против четырёх российских аэропортов

Руководство ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввело ограничения против аэропорта Шереметьево и ещё трёх авиагаваней.

Руководство ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввело ограничения против аэропорта Шереметьево и ещё трёх авиагаваней.

Об этом говорится в журнале ЕС.

«Аэропорт Шереметьево, аэропорт Ульяновск-Восточный, аэропорт Ростова-на-Дону Платов, аэропорт Минеральных Вод», — перечислены в документе авиагавани.

Также в ЕС ввели санкции против помощника президента России, первого секретаря Союза писателей России Владимира Мединского.

ЕС ввёл санкции против гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака.

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