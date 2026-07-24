ЕС ввёл санкции против четырёх российских аэропортов

Руководство ЕС в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввело ограничения против аэропорта Шереметьево и ещё трёх авиагаваней.
Об этом говорится в журнале ЕС.
«Аэропорт Шереметьево, аэропорт Ульяновск-Восточный, аэропорт Ростова-на-Дону Платов, аэропорт Минеральных Вод», — перечислены в документе авиагавани.
Также в ЕС ввели санкции против помощника президента России, первого секретаря Союза писателей России Владимира Мединского.
ЕС ввёл санкции против гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака.
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