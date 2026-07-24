Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине, признал экс-посол Британии

ВЕНА, 24 июл — РИА Новости. Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине, заявил РИА Новости шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002−2004) Крейг Мюррей.
«Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины», — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что ракеты, которыми сейчас пытаются атаковать территорию России, в основном произведены в США. «В будущем часть из них будет производиться в Великобритании, а затем все больше — в Великобритании и Германии. Это безумие, потому что речь идет о войне, а риск того, что она перерастет в общеевропейский конфликт, вполне реален», — пояснил эксперт.
Он признался, что его тревожит, что люди с военным мышлением, которые сегодня принимают решения в мире, действительно очень опасны. «Но, как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего», — заключил он.
По его словам, нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап — к масштабной гонке вооружений. «Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем, возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений», — отметил экс-посол.
По его словам, проблема заключается еще и в том, что ситуация становится опаснее, поскольку гонка вооружений сегодня в основном сосредоточена на разработке новых неядерных систем. Он пояснил, что вероятность их применения выше. Мюррей считает, что поставки Западом вооружений для Украины — «крайне опасная ситуация».