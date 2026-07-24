Запад ведет прокси-войну с Россией на Украине, признал экс-посол Британии

Он признался, что его тревожит, что люди с военным мышлением, которые сегодня принимают решения в мире, действительно очень опасны. «Но, как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего», — заключил он.