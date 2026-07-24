Херш: Белый дом хочет отпугнуть этнические меньшинства от голосования в ноябре

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться победы правящей Республиканской партии на промежуточных выборах, отпугнув от ноябрьского голосования представителей расовых и этнических меньшинств, которые, как правило, поддерживают демократов. Об этом написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники.
«По моим сведениям, ключевая фигура в Белом доме, помимо президента, это Стивен Миллер — фанатичный архитектор “драконовской” миграционной политики администрации. Трамп может сколько угодно — как он делал это на прошлой неделе — говорить о китайском влиянии [на выборы в США] и об уязвимой избирательной инфраструктуре, но Миллер понимает, как работает система, и что нужно искать не случаи фальсификации, а способы удержать от голосования достаточное число граждан — главным образом представителей меньшинств, которые, как правило, поддерживают демократов. Проще говоря, их хотят отпугнуть от избирательных участков», — говорится в статье Херша.
Согласно информации журналиста, американская администрация планирует направить военнослужащих «охранять избирательные участки в штатах», где разворачивается наиболее острая борьба, надеясь таким образом «удержать некоторых избирателей от участия в голосовании». «Нынешний план предполагает отправку морпехов в места проживания большого числа представителей меньшинств, особенно в таких штатах как Техас и Джорджия. Идея в том, что некоторые [граждане] латиноамериканского происхождения и другие небелые граждане при виде военных США развернутся и не пойдут голосовать», — пояснил Херш.
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената и вся Палата представителей Конгресса. Обе палаты находятся под контролем республиканцев.