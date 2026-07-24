Херш: Белый дом хочет отпугнуть этнические меньшинства от голосования в ноябре

«По моим сведениям, ключевая фигура в Белом доме, помимо президента, это Стивен Миллер — фанатичный архитектор “драконовской” миграционной политики администрации. Трамп может сколько угодно — как он делал это на прошлой неделе — говорить о китайском влиянии [на выборы в США] и об уязвимой избирательной инфраструктуре, но Миллер понимает, как работает система, и что нужно искать не случаи фальсификации, а способы удержать от голосования достаточное число граждан — главным образом представителей меньшинств, которые, как правило, поддерживают демократов. Проще говоря, их хотят отпугнуть от избирательных участков», — говорится в статье Херша.