Евросоюз ввел санкции против Шереметьево и еще трех российских аэропортов

Совет ЕС включил в 21-й пакет санкций против России четыре российских аэропорта. Под ограничения попали Шереметьево, а также аэропорты Минеральных Вод, Ульяновска и Ростова-на-Дону. В Совете заявили, что они используются для перевозки товаров и технологий военного назначения, и таким образом задействованы в проведении российской военной операции на Украине.