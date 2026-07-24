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Евросоюз ввел санкции против Шереметьево и еще трех российских аэропортов

Совет ЕС включил в 21-й пакет санкций против России четыре российских аэропорта. Под ограничения попали Шереметьево, а также аэропорты Минеральных Вод, Ульяновска и Ростова-на-Дону. В Совете заявили, что они используются для перевозки товаров и технологий военного назначения, и таким образом задействованы в проведении российской военной операции на Украине.

Совет ЕС включил в 21-й пакет санкций против России четыре российских аэропорта. Под ограничения попали Шереметьево, а также аэропорты Минеральных Вод, Ульяновска и Ростова-на-Дону. В Совете заявили, что они используются для перевозки товаров и технологий военного назначения, и таким образом задействованы в проведении российской военной операции на Украине.

Также в санкционный список попали порты Оля в Астраханской области и Высоцк в Ленинградской. Первый, по заявлению Совета ЕС, используется для поставки беспилотников ракет либо связанных с ними технологий или компонентов. Высоцк используется для морской транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов судами, «применяющими нерегулярные практики судоходства с высоким уровнем риска».

В санкции против России, которые Совет ЕС одобрил вчера, включены рекордные за последние четыре года ограничения против 218 физических и юридических лиц, запрет на операции с криптовалютными платформами из третьих стран, которые помогают России обходить санкции, приостановка механизма автоматической корректировки потолка цен и другие меры.

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