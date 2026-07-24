Паррилья: санкции США являются коллективным наказанием для народа Кубы

Министр подчеркнул, что объявленные 23 июля меры демонстрируют стремление американских властей воздействовать на весь народ Кубы. По его словам, любые шаги Вашингтона в этом направлении становятся частью давления, которое он назвал попыткой спровоцировать гуманитарный кризис.
Родригес Паррилья заявил, что США «все труднее скрывать намерения, носящие характер геноцида», несмотря на отрицание существования экономической блокады. Он также раскритиковал действия американской стороны в сфере медицины, назвав их «посягательством на право сотен тысяч людей на охрану здоровья».
Глава МИД отметил, что Куба оказывает гуманитарную помощь на принципах солидарности, и эта деятельность получила признание международного сообщества. Он добавил, что подобные меры предпринимает «правительство богатейшей страны мира», которое, по его словам, не обеспечивает это право собственным гражданам.
Министр вновь подчеркнул, что Куба не представляет угрозы, а опасность, по его мнению, исходит от торгово‑экономической, финансовой и энергетической блокады США.
Ранее Вашингтон расширил санкционный список по Кубе. Четыре компании, как утверждает американская сторона, пытались обходить ранее введённые ограничения. Три организации внесены в перечень за работу в энергетическом секторе. Ещё две компании и два физлица, по версии США, причастны к эксплуатации медицинских работников.
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