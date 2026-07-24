Паррилья: санкции США являются коллективным наказанием для народа Кубы

Ранее Вашингтон расширил санкционный список по Кубе. Четыре компании, как утверждает американская сторона, пытались обходить ранее введённые ограничения. Три организации внесены в перечень за работу в энергетическом секторе. Ещё две компании и два физлица, по версии США, причастны к эксплуатации медицинских работников.