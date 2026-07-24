Евросоюз ввёл ограничительные меры в отношении певца Александра Маршала, следует из документа.
Речь идёт о 21-м пакете санкций против Российской Федерации, который утвердил и опубликовал ЕС.
Напомним, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз вводит в действие крупнейший за последние четыре года пакет санкций против РФ.
По словам руководителя делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральда Вилимски, новые антироссийские санкции не приближают окончание конфликта, а только затягивают его.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.