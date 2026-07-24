Следственный комитет России знает о случаях особой жестокости в отношении населения Курской области со стороны наёмников ВСУ.
Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Жители Курской области рассказывали, как иностранцы бросали гранаты в гражданских лиц», — рассказал глава СК.
Ранее Бастрыкин сообщил, что попавшие в плен наёмники боятся признаться бойцам армии России, что они воевали на стороне ВСУ.
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