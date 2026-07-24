ВС РФ отрезали Украину от Черного моря

Из-за российских ударов по портам, используемым в целях ВСУ, в черноморские гавани страны 22 июля не зашло ни одно судно, сообщает «Страна».
В публикации отмечается, что российская сторона резко увеличила интенсивность ударов по портовой инфраструктуре Украины после того, как ВСУ пытались атаковать суда РФ в Азовском и Черном морях.
В настоящее время, как отмечает источник издания, в украинские порты суда не заходят не только под загрузку зерновых, но и другие корабли.
Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжили нанесение ударов по задействованным в интересах ВСУ портам Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, атакам, в частности, подвергся порт «Южный».
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