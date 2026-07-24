Венгрия начала расследование срыва проекта России и Египта по вагонам

В связи с этим власти подали заявление в правоохранительные органы по подозрению в недобросовестном управлении, халатности и доведении компании до банкротства. По данным 24.hu, из-за срыва проекта венгерский железнодорожный оператор MÁV также столкнулся с нехваткой мощностей для обслуживания собственного подвижного состава и был вынужден арендовать пассажирские вагоны у австрийской железнодорожной компании.