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Венгрия начала расследование срыва проекта России и Египта по вагонам

Поводом для расследования в Венгрии стали выплаты дивидендов и возможные нарушения при реализации совместного с Россией проекта по производству вагонов для Египта, который завершился банкротством предприятия.

Источник: РБК

Венгерские власти начали расследование обстоятельств срыва проекта по производству пассажирских вагонов для Египта, который реализовывался совместно с российской стороной. Об этом заявил премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции, передают Telex и 24.hu.

Речь идет о проекте завода Dunakeszi Vehicle Repair, который выпускал вагоны для государственных железных дорог Египта в рамках венгерско-российского консорциума. После выхода российского участника — «Трансмашхолдинга» — из проекта после начала конфликта на Украине предприятие оказалось в тяжелом финансовом положении.

Несмотря на это, по словам Мадьяра, компания выплатила 10 млрд форинтов (около $32 млн) в виде дивидендов. Позднее, когда предприятие уже работало с убытками, из нераспределенной прибыли было выплачено еще 2 млрд форинтов (около $6,4 млн).

По версии венгерских властей, проект финансировался за счет кредита, предоставленного государственной железнодорожной компании Египта через «Эксимбанк» Венгрии. При этом издания расходятся в оценке его размера: Telex сообщает о 176 млрд ($565 млн) форинтов, тогда как 24.hu — о 576 млрд форинтов ($1,85 млрд).

В связи с этим власти подали заявление в правоохранительные органы по подозрению в недобросовестном управлении, халатности и доведении компании до банкротства. По данным 24.hu, из-за срыва проекта венгерский железнодорожный оператор MÁV также столкнулся с нехваткой мощностей для обслуживания собственного подвижного состава и был вынужден арендовать пассажирские вагоны у австрийской железнодорожной компании.

В 2021 году Петер Сийярто, который на тот момент возглавлял министерство иностранных дел и внешней торговли Венгрии, заявил, что в рамках совместного с Россией проекта венгерская компания будет поставлять 1,3 тыс. железнодорожных вагонов для государственных железных дорог Египта.

Контракт стоимостью более €1 млрд на поставку 1300 пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог был заключен в 2018 году с венгерско-российским консорциумом TMH Hungary. Согласно условиям сделки, около половины вагонов выпускал Тверской вагоностроительный завод, остальные собирали на венгерском предприятии.

В июне 2022 года «Трансмашхолдинг» продал свой бизнес в Венгрии локальному партнеру Magyar Vagon Zrt. По словам гендиректор холдинга Кирилла Липа, серьезным препятствием в дальнейшем взаимодействии с венгерскими партнерами стали взаиморасчеты.

В начале мая премьер обвинил правительство экс-главы кабмина Виктора Орбана в растрате бюджета страны. Мадьяр заявил, что «олигархи», связанные с Орбаном, «выводят из страны активы на десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, Уругвай, США и другие отдаленные страны».

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