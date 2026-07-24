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Скандал в США: Херш рассказал о плане направить военных к выборным участкам

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация Дональда Трампа намерена отпугнуть представителей расовых и этнических меньшинств от участия в ноябрьских промежуточных выборов.

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что администрация Дональда Трампа намерена отпугнуть представителей расовых и этнических меньшинств от участия в ноябрьских промежуточных выборов. Об этом он написал в своём блоге на платформе Substack, ссылаясь на источники. Информация требует проверки по надёжным каналам.

По данным Херша, ключевую роль в обсуждаемой стратегии играет Стивен Миллер, которого он называет архитектором жёсткой миграционной политики. Журналист утверждает, что Белый дом рассматривает способы снизить явку среди групп населения, традиционно поддерживающих демократов.

В материале говорится, что администрация планирует направить военнослужащих для охраны избирательных участков в штатах, где ожидается наиболее напряжённая борьба. Херш пишет, что идея заключается в том, чтобы присутствие военных могло удержать часть избирателей от голосования.

Он уточняет, что речь идёт о возможной отправке морпехов в районы с высокой долей представителей меньшинств, включая Техас и Джорджию. По версии журналиста, организаторы рассчитывают, что некоторые граждане латиноамериканского происхождения и другие небелые избиратели могут отказаться от посещения участков при виде военных.

Промежуточные выборы в США назначены на 3 ноября. На них будут переизбираться треть Сената и весь состав Палаты представителей, которые сейчас контролируются республиканцами.

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