Скандал в США: Херш рассказал о плане направить военных к выборным участкам

Он уточняет, что речь идёт о возможной отправке морпехов в районы с высокой долей представителей меньшинств, включая Техас и Джорджию. По версии журналиста, организаторы рассчитывают, что некоторые граждане латиноамериканского происхождения и другие небелые избиратели могут отказаться от посещения участков при виде военных.