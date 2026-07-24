Россия готовит передачу четырех детей на Украину, сообщила Львова-Белова

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия готовит передачу четырех детей родственникам на Украине в ближайшее время, организации процесса ранее мешали обстрелы ВСУ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
«Сейчас к переезду к родственникам на Украине готовы четыре ребенка, в России все они проживают со своими близкими — тетей, бабушкой, дедушкой, крестной. На Украине троих детей ждут мамы, а одного ребенка — сестра … Воссоединения состоятся в ближайшее время», — сказала «Известиям» детский омбудсмен.
По словам Львовой-Беловой, детей могли отправить и раньше, но сроки пришлось перенести из-за ударов ВСУ по транспорту, в том числе по автобусам и автомобилям.
Как пишет газета, сейчас в работе около 20 обращений от родителей в РФ, которые хотят забрать детей с украинской территории, однако большинство из них вызваны семейными спорами.
«То есть сами родственники, в основном мамы и папы, не могут договориться друг с другом. И разрешить ситуацию в интересах ребенка быстро не получается. Также есть случаи, когда близкие не готовы выезжать на территорию Украины, опасаясь уголовного преследования», — сказала детский омбудсмен.
Особые сложности, как отмечается, возникают с детьми, которых эвакуировали в Европу из украинских соцучреждений. Сейчас в проработке находятся 12 таких дел: по пять детей в Гермаии и Польше, по одному — в Нидерландах и Швейцарии.
По словам детского омбудсмена, вернуть несовершеннолетних в Россию без содействия европейских властей невозможно, так как после неоднократных запросов европейская сторона либо отказывает в информации, либо отсылает к судебным процедурам и Гаагским конвенциям.
Львова-Белова также уточнила, что сегодня институт уполномоченного выстроил системный механизм обработки обращений и воссоединения семей как в РФ и на Украине, так и в третьих государствах. Процесс, по ее словам, координируется совместно с первой леди США Меланьей Трамп, украинской стороной, МККК, Катаром и Ватиканом.