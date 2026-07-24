Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия готовит передачу четырех детей на Украину, сообщила Львова-Белова

Львова-Белова: Россия готовит передачу четырех детей на Украину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Россия готовит передачу четырех детей родственникам на Украине в ближайшее время, организации процесса ранее мешали обстрелы ВСУ, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

«Сейчас к переезду к родственникам на Украине готовы четыре ребенка, в России все они проживают со своими близкими — тетей, бабушкой, дедушкой, крестной. На Украине троих детей ждут мамы, а одного ребенка — сестра … Воссоединения состоятся в ближайшее время», — сказала «Известиям» детский омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, детей могли отправить и раньше, но сроки пришлось перенести из-за ударов ВСУ по транспорту, в том числе по автобусам и автомобилям.

Как пишет газета, сейчас в работе около 20 обращений от родителей в РФ, которые хотят забрать детей с украинской территории, однако большинство из них вызваны семейными спорами.

«То есть сами родственники, в основном мамы и папы, не могут договориться друг с другом. И разрешить ситуацию в интересах ребенка быстро не получается. Также есть случаи, когда близкие не готовы выезжать на территорию Украины, опасаясь уголовного преследования», — сказала детский омбудсмен.

Особые сложности, как отмечается, возникают с детьми, которых эвакуировали в Европу из украинских соцучреждений. Сейчас в проработке находятся 12 таких дел: по пять детей в Гермаии и Польше, по одному — в Нидерландах и Швейцарии.

По словам детского омбудсмена, вернуть несовершеннолетних в Россию без содействия европейских властей невозможно, так как после неоднократных запросов европейская сторона либо отказывает в информации, либо отсылает к судебным процедурам и Гаагским конвенциям.

Львова-Белова также уточнила, что сегодня институт уполномоченного выстроил системный механизм обработки обращений и воссоединения семей как в РФ и на Украине, так и в третьих государствах. Процесс, по ее словам, координируется совместно с первой леди США Меланьей Трамп, украинской стороной, МККК, Катаром и Ватиканом.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше