Россия готовит передачу четырех детей на Украину, сообщила Львова-Белова

«То есть сами родственники, в основном мамы и папы, не могут договориться друг с другом. И разрешить ситуацию в интересах ребенка быстро не получается. Также есть случаи, когда близкие не готовы выезжать на территорию Украины, опасаясь уголовного преследования», — сказала детский омбудсмен.