В Белгородской области 11-летний мальчик спас брата при детонации БПЛА ВСУ

В Белгородской области 11-летний мальчик по имени Клим спас своего младшего брата при детонации украинского беспилотника.
Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«Сам получил осколочные ранения, но сохранил маленького братика невредимым», — написал он в Telegram.
Шуваев навестил детей, пострадавших при недавних атаках ВСУ на регион.
Ранее три человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области.
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