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В Белгородской области 11-летний мальчик спас брата при детонации БПЛА ВСУ

В Белгородской области 11-летний мальчик по имени Клим спас своего младшего брата при детонации украинского беспилотника.

В Белгородской области 11-летний мальчик по имени Клим спас своего младшего брата при детонации украинского беспилотника.

Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Сам получил осколочные ранения, но сохранил маленького братика невредимым», — написал он в Telegram.

Шуваев навестил детей, пострадавших при недавних атаках ВСУ на регион.

Ранее три человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области.

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