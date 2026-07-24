Евросоюз ввёл санкции против Шереметьево и ещё трёх аэропортов РФ

Ранее ЕС включил помощника президента России Владимира Мединского и главу Минспорта РФ Михаила Дегтярёва в 21-й пакет санкций. Евросоюз объяснил ограничения против Мединского его деятельностью, которая, по утверждению Брюсселя, направлена на подрыв территориальной целостности Украины. В санкционный перечень вошли бывший глава Олимпийского комитета РФ (2018−2024) Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, а также руководитель Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.